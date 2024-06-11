Ankara’da kadın cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Eşyaları spotçuya satmış!
Ankara’da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü ileri sürülen adamın, cinayetin ardından evdeki eşyaları spotçuya sattığı ortaya çıktı.
Ankara Sincan’da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Lale Polat, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
EŞYALARI SPOTÇUYA SATMIŞ
Boşanma aşamasındaki şahıs tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis ekipleri ise şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahsın cinayetin ardından evdeki beyaz eşyaları spotçuya 20 bin lira karşılığında sattığı öğrenildi.
Eşya yüklü kamyonun apartmandan ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.
"CESEDİ EVDE BİR ODAYA KİLİTLEMİŞ"
Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Aytaç Demir: “Saldırgan şahıs, boşanma aşamasındaki eşini sırtından bıçaklamış ve cesedi de evdeki bir odaya kilitlemiş. Evdeki eşyaları da spotçuya satmış. Buradakiler geçmişte de çiftin kavgalarına şahit olmuş. Olay günü burası çok kalabalıktı. Polisler geldi. İncelemelerde bulundu. Kapıda zorlama izi yokmuş, saldırgan muhtemelen anahtarla girmiş” dedi.
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