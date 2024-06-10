Ankara'da kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu
Sincan'da, sırtından bıçak darbeleri aldığı tespit edilen kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak'taki bir apartman dairesinde Lale Polat (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından sırtından bıçaklandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
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