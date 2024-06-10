Ankara'da kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu

Sincan'da, sırtından bıçak darbeleri aldığı tespit edilen kadın evinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:12
Ankara'da kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak'taki bir apartman dairesinde Lale Polat (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.


Sincan haberleri

İlgili Haberler

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı! Sincanlı Erkal'dan samimi itiraf geldi: 'Yılmaz Erdoğan sayesinde yıldızım parladı'

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı! Sincanlı Erkal'dan samimi itiraf geldi: 'Yılmaz Erdoğan sayesinde yıldızım parladı'
İnci Taneleri ile şöhreti yakalamıştı: Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam

İnci Taneleri ile şöhreti yakalamıştı: Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam
AKP Ankara Sincan Belediye Başkanı adayı Murat Ercan kimdir? Murat Ercan kaç yaşında, nereli?

AKP Ankara Sincan Belediye Başkanı adayı Murat Ercan kimdir? Murat Ercan kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler