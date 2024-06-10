Ankara'da kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:12

Güncelleme: 10.06.2024 - 19:12

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak'taki bir apartman dairesinde Lale Polat (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.