Ankara'da kafası koparılmış 45 günlük ceset bulundu

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:20

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:21

Kadıköy Mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazide; koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı.

45 GÜN ÖNCE...

Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekiplerince tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi.

Cinayetin ise yaklaşık 45 gün önce işlendiği aktarıldı.

"VAHŞİ ŞEKİLDE BİR CİNAYET İŞLENMİŞ"

Sabit Yürük, cesedi tesadüfen bulduğunu söyleyerek, “Koyun sürüsünü dolaştırdıktan sonra Armutludere köyüne gidiyordum. O sırada yerde ceset görünce bakmaya gittim. Köyümüzün muhtarına durumu bildirdim. O da jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Adamı keserek öldürdükten sonra buradaki çalılara atmışlar. Burası tenha bir yer olduğu için cinayet yeri olarak uygun bulmuşlar sanırım. Adamın kafasını kesmişler, vücudunu parçalamışlar. Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş. Ceset burada 45 gün kalmış. Tesadüfen görmüştüm cesedi. Yoksa uzun süre daha kalırdı burada. Köyümüzde yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Ölen kişinin o olduğunu düşünüyoruz. Öldüren kişi de yabancı uyruklu olabilir. Çünkü köyümüzde bu tür olayları yapan kişiler olmaz” dedi.