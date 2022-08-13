Ankara'da kafe yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da bulunan bir kafenin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 5 kişi dumandan etkilenirken, 1 çalışan da ellerinden yaralandı.

DHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:59
Ankara'da kafe yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Mutfak bölümündeki fritözün alev almasıyla çıkan yangın, büyüyerek duman giderinin bulunduğu bacayla kafenin çalışma ofisine sıçradı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, çatıdan müdahale edip yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kafede hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri de ellerinden yaralanan 1 personeli ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ise ambulanslarda yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.



Ankara Yangın

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