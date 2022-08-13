Son Dakika: Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris'in Taşhan mevkisinde, saat 16.00 sıralarında, orman yangını çıktı.
Evlere yakın yerdeki yangın bölgesinden yükselen dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, müdahaleye başladı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- Vali Davut Gül iterek engelledi!