Son Dakika: Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

DHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:44
Son Dakika: Marmaris'te orman yangını
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Marmaris'in Taşhan mevkisinde, saat 16.00 sıralarında, orman yangını çıktı.

Evlere yakın yerdeki yangın bölgesinden yükselen dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, müdahaleye başladı.


Marmaris Yangın orman yangını

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