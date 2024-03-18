Ankara'da kar yağışı bekleniyor

Ankara'da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağış, perşembe ve cuma günü kar yağışına dönecek. Kentte sıcaklıklar yağışla birlikte 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:15
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.


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