Ankara'da karda poşetle kayan 2 kadına otomobil çarptı

Ankara'da mahalle arasında karla kaplı yolda poşetle kayan 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:12
Ankara'da karda poşetle kayan 2 kadına otomobil çarptı
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Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 15 santime ulaştı.

Kar yağışıyla birlikte Ankaralılar sokaklara çıktı. Yurttaşların kimisi kar topu oynayıp, kardan adam yaptı, kimisi de halay çekti.

Birçok kişi de mahalle aralarında yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı. Mahalle arasında sokakta poşet üzerinde kayan 2 kadın, yokuşun sonunda kesişen yolda ilerleyen otomobilin altına girdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı.


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