Ankara’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var!
Ankara’nın Mamak ilçesinde direğe çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi’nde meydana geldi.
06 DDC 719 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarptı.
Kaza sonucu 2’si kadın 2’si erkek 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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