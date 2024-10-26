Kayseri'de feci kaza... Aynı aileden 4 kişi yaralandı!
Kocasinan ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda H.K.'nin kullandığı 38 LD 629 plakalı otomobil, İ.P. idaresindeki 38 AT 197 plakalı TIR'la çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü H.K., eşi S.K., çocukları M.Ö.K. ve Z.K. yaralandı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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