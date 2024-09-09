Ankara'da kayınpeder cinayeti: Kahvaltıya davet etti, öldürüldü

Ankara'da Yasin Ertürk, kendisini kahvaltıya davet eden ve çıkan tartışma sonucu kayınpederi Cemil Cesur'u bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'da kayınpeder cinayeti: Kahvaltıya davet etti, öldürüldü
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 13:38

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti.

Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle üzerine Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Yasin Ertürk, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı. Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahallede esnaflık yapan İbrahim Yıldız, "Rahmetliyi sokakta görürdüm. Dün damadını kahvaltıya davet etmiş. Sonrasında bir sorun olmuş. Sabah site görevlisi, damadına rahat geçinsin diye ev aldığını söyledi. Adamın biraz psikolojik sorunları varmış" dedi. Ertürk'ün sorgusu ise sürüyor.


Etiketler: #Ankara #kayınpeder #Cinayet

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