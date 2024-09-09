Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen sorular... Her şeyi 'gizli tanık' ifadesi mi değiştirdi?

8 yaşındaki Narin Güran cinayetindeki sorular cevap bulmayı beklerken, ortaya çıkan "gizli tanık" ayrıntısı dikkat çekti. Kimliği gizlenen bu şahsın ifadesinin ardından arama bölgesinin daraltılıp Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen sorular... Her şeyi 'gizli tanık' ifadesi mi değiştirdi?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 13:31

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. 

Narin'in cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından bugün 'katledildiği' köyünde toprağa verilirken, cenazeyi takip eden Sözcü muhabiri Özgür Cebe, önemli bir bilgi paylaştı.

ONUN İFADESİ SONRASI SONUCA ULAŞILDI

Cebe, soruşturmadaki "gizli tanık" detayıyla ilgili şunları aktardı:

"Narin'in babası, kardeşinin (amca) tutuklanmasının ardından adliyeye gelerek iki saat ifade verdi. 5 Eylül Perşembe günü ise can güvenliği yüzünden kimliği gizli tutulan bir şahıs adliyede ifade verip, beyanlarda bulundu. 'Gizli tanık' konumundaki bu şahsın verdiği ifadelerden birtakım önemli bulgular verdiğini anlıyoruz.

Bunu nereden anlıyoruz? Narin'in bulunması için 30 kilometrekarelik alanı kapsayacak şekilde arama-tarama yapıldı. Ancak bu gizli tanığın ifadesi sonrası bu alan daraltıldı ve Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz deresi yatağında yoğunlaştırıldı. Bu arama sonuç verdi ve maalesef Narin'in cesedi dün 08.45'te dere yatağında bulundu."


Etiketler: #Narin Güran

İlgili Haberler

Erbakan'dan 'Narin' açıklaması: İdamı gündeme getirmeliyiz

Erbakan'dan 'Narin' açıklaması: İdamı gündeme getirmeliyiz
Narin Güran cinayetinde 'ilk itiraf geldi' iddiası: 'Muhtar cesedi çuval içinde bana verdi'

Narin Güran cinayetinde 'ilk itiraf geldi' iddiası: 'Muhtar cesedi çuval içinde bana verdi'
Narin Güran, katledildiği Tavşantepe Köyü'ne defnedildi: Okulda olması gerekiyordu, tabutuna 'beyaz duvak' bıraktılar!

Narin Güran, katledildiği Tavşantepe Köyü'ne defnedildi: Okulda olması gerekiyordu, tabutuna 'beyaz duvak' bıraktılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler