Ankara'da 'komiser yardımcısı' dehşeti: Eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
Ankara’da evine izinli olarak gelen komiser yardımcısı polis, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.
Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak’ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden izinli olarak evine gelen komiser yardımcısı Veysel Öztürk, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya başladı.
AİLE KATLİAMI
Tartışmanın alevlenmesi üzerine Öztürk, cinnet geçirerek tabanca ile eşini ve 2 çocuğunu vurarak öldürdü. Aynı silahla kendine de ateş eden Öztürk, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baş'tan 'Bahçeli'ye tehdit' iddiası
- Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar
- Mevduat faizlerinde yeni dönem!
- 'Kumpas'tan Menzil çıktı!
- Batık bankadan parasını faiziyle alacak!
- ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
- Meteoroloji’den 10 ile uyarı! Sağanak geliyor
- 'Samimi bir ortamda...'
- Yabancıların talebi doları nasıl etkileyecek?
- Ali Koç'tan yönetim kurulu kararı!