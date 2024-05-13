Başakşehir’de gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

Başakşehir’de gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2’si boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:57
Başakşehir’de gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
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Olay, saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 8-10 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk serinlemek için gölete girdi.

Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, diğer 2 çocuk suda kayboldu. Dışarıya çıkan çocuk, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Çocuğun sesini duyan çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.

İSAK ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uzun süre boyunca suda kalan 2 çocuğun cesedine ulaştı.


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