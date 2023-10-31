Aile katliamı: Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü!
Mersin'de, 50 yaşındaki M.T. tartıştığı kız kardeşi 47 yaşındaki Serap, 50 yaşındaki eniştesi Murat ve 21 yaşındaki yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı av tüfeği ile öldürüp, kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Mersin'de olay, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'ndeki meydana geldi. M.T. (50) daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ'ın (47) evine geldi.
ÜÇÜNÜ DE TÜFEKLE VURDU
DHA'da yer alan habere göre burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Serap'a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi.
POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR
Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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