Beyoğlu'nda 'aile katliamı': Anne ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beyoğlu'nda eşi tarafından öldürülen anne Sevilay Nayman, ve çocukları Çınar Ali Nayman, Hezdar Alaz Nayman ile Özgür Buğra Nayman'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Yenibosna Cemevi'ne getirilen cenazeler, buradan toprağa verilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:41
Beyoğlu'nda 'aile katliamı': Anne ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı
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Dün akşam Beyoğlu'nda aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlanmış, Özgür Nayman yaşanan tartışmanın ardından eşi Sevilay Nayman (40) ile çocukları Çınar Ali Nayman, Hezdar Alaz Nayman ve Özgür Buğra Nayman'ı silahla vurarak öldürmüştü. Ardından intihar girişiminde bulunan Özgür Nayman, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, eşi ve üç çocuğu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

AİLE BİREYLERİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından getirildikleri Yenibosna Cem Evi'nde aile yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri almaya gelen aile yakınları gözyaşlarıyla cenazeleri teslim alırken, bazı aile bireylerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Anne ve üç çocuğunun cenazelerinin Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. 


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