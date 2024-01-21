Ankara’da komşular arasında ’gürültü’ kavgası: 4 yaralı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle 4 komşusunu bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi Erdoğan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanda yaşayan 2 aile arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, 4 komşunu bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs gözaltına alındı.
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