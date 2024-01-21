Ankara’da komşular arasında ’gürültü’ kavgası: 4 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle 4 komşusunu bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 07:50
Ankara’da komşular arasında ’gürültü’ kavgası: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Olay Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi Erdoğan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanda yaşayan 2 aile arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, 4 komşunu bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs gözaltına alındı.


Ankara haberleri bıçaklı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı

Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı
Ankara’da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki Emre hayatını kaybetti

Ankara’da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki Emre hayatını kaybetti
Ankara Keçiören'de baba ve oğluna araçta silahlı saldırı

Ankara Keçiören'de baba ve oğluna araçta silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler