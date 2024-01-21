Ankara’da komşular arasında ’gürültü’ kavgası: 4 yaralı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 07:50

Güncelleme: 21.01.2024 - 08:19

Olay Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi Erdoğan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanda yaşayan 2 aile arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, 4 komşunu bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs gözaltına alındı.