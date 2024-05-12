Ankara’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir araç direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 09:34
Ankara’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 MC 7580 plakalı BMW marka lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Ambulans haberleri Ankara haberleri

İlgili Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor
Ankara'da 23. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ankara'da 23. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!

Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
CHP’den belediye başkanlarına ‘israfla mücadele ve kayırmacılık’ genelgesi: ‘Kamu kaynaklarından uzak durun’

CHP’den belediye başkanlarına ‘israfla mücadele ve kayırmacılık’ genelgesi: ‘Kamu kaynaklarından uzak durun’
Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan'dan 'öğretmen cinayetine' ilişkin açıklama: 'Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız'

Erdoğan'dan 'öğretmen cinayetine' ilişkin açıklama: 'Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız'
Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!

Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!
Depreme dayanıksız diye boşaltıldı... PTT binasını satışa çıkardılar!

Depreme dayanıksız diye boşaltıldı... PTT binasını satışa çıkardılar!
Bursa Siyah İnciri Japonya’ya gidiyor

Bursa Siyah İnciri Japonya’ya gidiyor