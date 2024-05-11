Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain ve 440 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkent'te 'Narkogüç' operasyonları kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain, 440 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 7 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
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