Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:57

Güncelleme: 11.05.2024 - 15:57

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkent'te 'Narkogüç' operasyonları kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain, 440 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 7 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.