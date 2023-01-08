Ankara'da köpek dövüştürdüler! 31 kişi gözaltına alındı
Ankara'da köpek dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 31 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da Sincan ilçesinin Yenipeçenek Mahallesi'nde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma timlerinin bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında, olayla ilgili oldukları belirlenen ve yanlarında 5 köpek bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlandı.
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