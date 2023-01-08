Ankara'da köpek dövüştürdüler! 31 kişi gözaltına alındı

Ankara'da köpek dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 31 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 13:09
Ankara'da köpek dövüştürdüler! 31 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da Sincan ilçesinin Yenipeçenek Mahallesi'nde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma timlerinin bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında, olayla ilgili oldukları belirlenen ve yanlarında 5 köpek bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlandı.


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