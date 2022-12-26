Hayvanseverler 'Büyük Hayvan Hakları' mitinginde tek ses oldu: 'Barınaklar kapatılsın'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanması gerektiğine dikkat çeken hayvanseverler, daha önce Ümraniye, Konya, Mamak ve Beykoz belediyelerine ait barınaklarda yaşanan hayvan katliamlarını da hatırlatarak barınakların denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hayvanseverler ayrıca barınaklarda görev alan kişilerin gönüllü hayvanseverlerden oluşması gerektiğini ve barınaklarda kamera sisteminin kurulması gerektiğini kaydetti.

CEZALAR ERTELENMEMELİ

Mitingde konuşan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Esra Danışman, “Yalnızca bu haftaya başlarken bile bazı illerden acı haberler ihbar olarak bizlere ulaştı. Yaşanan tüm hayvan hakları ihlallerin sona erebilmesi için ertelemesiz cezalarla kanunların hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

‘KISIRLAŞTIRMA YAPILMIYOR’

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa, belediyelerin yapması gereken kısırlaştırmaları yapmadığını belirterek, “Konya Belediyesi’nde 1 yılda 60 bin köpek kısırlaştırılması gerekirken 3 bin 800 köpek kısırlaştırılmış. Beykoz Belediyesi ise yılda 20 bin hayvana kısırlaştırma yapması gerekirken son iki yılda iki iki bin köpek bile kısırlaştırmamış” ifadelerini kullandı.