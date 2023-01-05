Change.org Türkiye Değişim Raporu açıklandı: En çok imza hayvan haklarına

05 Ocak 2023 Perşembe, 14:48

21 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal değişim platformu Change.org Türkiye, 2022 yılı Değişim Raporu’nu yayımladı. 2022 yılında en fazla imzalanan kampanyalar ve kampanyaların mücadele alanlarına göre dağılımı gibi gibi bilgilerin yer aldığı raporda, halkın değişim taleplerini anlamaya yönelik bilgiler anlatıldı. Raporda verilen bilgilere göre, 2022 yılında toplam 11 bin 665 kampanya başlatıldı ve 8 milyon 721 bin 608 imza atıldı.

En fazla imzalanan kampanya, Konya’da barınaktaki bir köpeğin kürekle öldürülmesinin ardından başlatılan “Sokak hayvanlarına yönelik katliama son verin, sorumluları cezalandırın” başlıklı kampanya oldu. Kampanyayı kısa sürede 250 binin üzerinde kişi imzaladı. 2022’de en fazla imzalanan 10 kampanyanın 6’sı hayvan hakları alanında oldu. Bu kampanyalar arasında, sokak hayvanlarının toplatılmasına karşı ve kedi köpek mamalarının KDV oranının düşürülmesi için başlatılan kampanyalar öne çıktı.

EN FAZLA KAMPANYA EĞİTİMDE

2022’de en fazla kampanyanın başlatıldığı alan eğitim oldu. Bu alanda bin 179 kampanya başlatıldı. Eğitim alanında en fazla imzalanan kampanya ise, “Devlet okullarında öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı Bir Öğün Yemek” verilmesini talep eden kampanyaydı.

EN FAZLA BAŞARI ÇEVREDE

2022 yılında çevre ve iklim krizi alanında toplam 15 kampanya başarıyla sonuçlandı. Çevre alanı, en fazla başarının elde edildiği alan oldu. Aliağa’ya gelmesi planlanan asbestli geminin durdurulması için 100 binin üzerinde imza atıldı ve kampanya başarıyla sonuçlandı. İklim krizi alanında atılan imzalar, bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2021’de atılan 465 bin 188 imzaya karşılık, 2022’de iklim krizi alanında başlatılan kampanyalara 719 bin 100 imza atıldı. Bu alanda toplam 161 kampanya başlatıldı. Çevre alanındaki 15 kampanya başarısının 9 tanesi, iklim krizi üzerine oldu. Haber Merkezi

2022 Yılında en fazla imzalanan 10 kampanya şu şekilde oldu:

* Sokak hayvanlarına yönelik katliama son verin, sorumluları cezalandırın!: 224 bin 760 imza

* Hayvanlar sokaklarımızın rengi, BARINAK çare değil ve sahipsizlerin sesiyiz: 217 bin 794 imza

* Mama Lüks Değil İhtiyaçtır! Kedi ve Köpek Mamalarındaki yüzde 18 KDV Kaldırılsın!: 207 bin 771 imza

* Türkiye’nin Zeytinliklerinin Ölüm Fermanına Hayır! #ZeytinimeDokunma: 164 bin 705 imza

* Elektrik ve Doğal Gaza Gelen Son Zamların Geri Çekilmesini İstiyoruz: 121 bin 134 imza

* Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!: 105 bin 473 imza

* Köpek katliamları ve hayvanseverlere şiddet son bulsun. Başıboş ve Havita Kapatılsın!: 87 bin 864 imza

* Çocuklarımız Derslere Aç Girmesinler: Ücretsiz ve Sağlıklı bir Öğün Yemek: 77 bin 218 imza

* Elazığ Barınağında Açlıktan Birbirini Yiyen Hayvanların Davasında Adil Yargılama İstiyoruz: 76 bin 204 imza

* Yerel Yönetimlere Açık Davet #SokakHayvanlarıSahipsizDeğil: 71 bin 985 imza