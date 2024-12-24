Ankara’da korkunç kaza: 1 ölü, 1’i ağır 10 yaralı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:52

Güncelleme: 24.12.2024 - 17:52

Kaza, Sincan ilçesi Polatlar mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir servis aracı ile otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 1’i ağır, toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.