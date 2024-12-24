Ankara’da korkunç kaza: 1 ölü, 1’i ağır 10 yaralı

Ankara’da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır toplam 10 kişi yaralandı.

Ankara’da korkunç kaza: 1 ölü, 1’i ağır 10 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:52

Kaza, Sincan ilçesi Polatlar mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir servis aracı ile otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 1’i ağır, toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #Ankara #kaza #otomobil #servis

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