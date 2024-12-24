Ankara’da korkunç kaza: 1 ölü, 1’i ağır 10 yaralı
Ankara’da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır toplam 10 kişi yaralandı.
Kaza, Sincan ilçesi Polatlar mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir servis aracı ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 1’i ağır, toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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