Ankara'da korkunç olay: Eşini bıçakladı, kalp krizi sonucu kendisi öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan kadın, kalp krizi sonucu öldü.

Ankara'da korkunç olay: Eşini bıçakladı, kalp krizi sonucu kendisi öldü
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 20:36

Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine gidilen evde bıçakla yaralanmış halde bulunan S.S.K. (66) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kocasını yaraladıktan sonra evden ayrılan S.K'nin (65) yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki bir parkın karşısında kaldırımda baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan S.K, hayatını kaybetti. S.K'nin kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Suç aleti bıçağın evde bulunduğu, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.


Etiketler: #Kahramankazan #bıçak #kalp krizi

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