Ankara'da korkunç olay... Evli olduğu kadını tülbentle boğdu!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:10

Güncelleme: 19.10.2023 - 17:10

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ayan, evde evli olduğu kadın Münevver Ayan ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Ayan, 2 çocuk annesi Münevver Ayan'ı tülbentle boğdu.

Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Münevver Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Ahmet Ayan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Ailenin akrabası olan Mehmet Büyükhatipoğlu (52) Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyleyerek, "Kadın yıllarca temizlikçilik, çocuk bakıcılığı yaptı. Aileyi ayakta tutmak için uğraşan bir kadındı. Çok iyi bir insandı, ömrü boyunca büyük zorluklar çekerek yaşadı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.