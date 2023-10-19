Mersin'de iş cinayeti: Atanamayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek can verdi

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:40

AKP iktidarı döneminde atanamadığı için Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir süre önce işçi olarak çalışmaya başlayan 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni İlyas Bul, iş sahasında düşmesi sonrasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Bul'un bugün sabah saatlerinde üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu.