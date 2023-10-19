Mersin'de iş cinayeti: Atanamayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek can verdi
Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Proje inşaatında çalışan 26 yaşındaki İlyas Bul, yüksekten düşerek geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Bul'un öğretmen olduğu, atanamadığı için inşaatta çalıştığı öğrenildi.
AKP iktidarı döneminde atanamadığı için Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir süre önce işçi olarak çalışmaya başlayan 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni İlyas Bul, iş sahasında düşmesi sonrasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Bul'un bugün sabah saatlerinde üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu.
İlyas Bul..— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) October 19, 2023
26 yaşında, ataması yapılmayan ingilizce öğretmeni..
Mersin Gülnar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışırken yüksekten düşerek beyin kanaması geçirmişti..
Dört gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.. pic.twitter.com/aVneJDAgjS
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