Ankara'da korkunç olay: Seyir halindeki araçtan atlayan kadın hayatını kaybetti!

Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobilden atlayan 27 yaşındaki İ.Ö. adlı kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu can verdi.

Ankara'da korkunç olay: Seyir halindeki araçtan atlayan kadın hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 08:46

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

İddialara göre; 06 CRS 718 plakalı otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö. adlı kadın, henüz kimliği bilinmeyen araç sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., Eskişehir istikametinde seyir halinde iken araçtan atladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının araçtan atlamasının ardından arkadan gelen 34 AF 8738 plakalı araç, kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Ankara #Kadın #otomobil #tartışma

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