Ankara'da korkutan yangın!

Ankara'da 19 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:46
Ankara'da korkutan yangın!
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Ankara Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan 19 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Saat 16.00 sıralarında başlayan yangına çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor. 


Ankara Yangın

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