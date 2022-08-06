Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın

Abone Ol google-news

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

IHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:40

Yangın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Haberin devamı

sakarya Orman orman yangınları orman yangını Son dakika

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler