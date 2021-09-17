Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu
Ankara Çamlıdere ilçesi Yılanlı köyünde meydana gelen yangın itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. 8 ev kül oldu...
Çamlıdere ilçesi Yılanlı köyünde meydana gelen yangın itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı. Çamlıdere Kaymakamı Metin Demirel ile Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can da yangın yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi.
'ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ'
Köy muhtarı Durmuş Ali Aydın, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elektrik kontağından çıkmış, yatsı ezanının okunduğu saatlerde. Yangının çıktığı evde oturan vardı. O da yatıyormuş zaten uyarmışlar onu da. Almanya'dan gelmişti, buraya gezmeye gelmişlerdi. 8 tane ev yandı, 5- 6 tane de samanlık yandı" ifadelerini kullandı.
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