Valilik'ten 'Kadıköy'de cami yakma girişimi' iddiasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de bulunan Faik Paşa Camisi'ndeki yangına ilişkin şüphelinin yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Dün akşam Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Yangın, çevredekiler tarafından büyümeden söndürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı tespit edildi.
VALİLİK AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği, caminin yakılmaya çalışılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 18.20 sıralarında Kadıköy İlçemizin Acıbadem Mahallesi Faikpaşa Camisinin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Cami görevlileri ve vatandaşlarımızın müdahalesiyle söndürülen yangın şüphelisinin yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faikpaşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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