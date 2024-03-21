Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi

Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada bir koyun ise telef oldu.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:46
Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi
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Kaza, Ankara-Çubuk yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 AR 3475 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen otomobile çarparak yol kenarına devrildi.

Çarpmanın etkisiyle şoför, kafasını kamyonun ön camına çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KOYUNLAR BAŞKA KAMYONA NAKLEDİLDİ

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada bir koyun da telef oldu. Olayın ardından araçtaki koyunlar başka bir kamyona nakledildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.


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