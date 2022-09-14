Ankara'da maden ocağındaki iş cinayetinde 1 kişi öldü
Ankara'da bir kömür madeninde yaşanan kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir kömür madeninde çalışan Ömer Kalem (44), ocağın içinden kömür taşıyan konveyör bandın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kalem'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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