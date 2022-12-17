Ankara'da mağaza açılışında izdiham!

Başkent Ankara'da açılış nedeniyle ürünlerinde indirime giden bir mağazada yurttaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu izdiham oluştu.

İHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 16:30
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Ankara’nın Şentepe Mahallesinde bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı.

Açılış nedeniyle fiyatlarında indirme gidilen mağazada yurttaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabah erken saatlerde kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı. 


Ankara izdiham

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