Ankara'da Mahsa Amini protestosunda 5 kadın gözaltına alındı!
Ankara Kadın Platformu’nun, İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Beş kadın gözaltına alındı. Polis, bazı kadınları, gözaltı aracına yerde sürükleyerek götürdü.
Ankara Kadın Platformu, İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için bugün Kızılay’daki Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapmak istedi.
Ancak polis, kadınların basın açıklaması yapmasına izin vermedi. Polis, basın açıklaması yapmakta ısrar eden kadınlara müdahale etti.
Olaylar sırasında beş kadın gözaltına alındı. Çıkan arbede sırasında polisin, bazı kadınları gözaltı aracına yerde sürükleyerek götürdüğü görüldü.
Polis, gazetecileri de sık sık olay yerinden uzaklaşmaları yönünde uyardı. Polis, olaylar sırasında gazetecilerin görüntü almasını engellemek için kalkanlarla barikat oluşturuldu.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Ünlü yazarın gizemi çözüldü
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- Üniversiteden 121 liralık uçak
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- İstanbul'da yağış etkili oldu
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı