Kadınlar İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesini protesto etti

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesine ilişkin protestolar devam ediyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dün İstanbul’daki İran Konsolosluğu’nda Mahsa Amini’nin ölümünü protesto etti. Burada konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Onlar saçlarımızın telini sorun ediyorsa onların gerici yobaz fikirleri saçlarımızın tellerinde boğulacak. Hepsini gömeceğiz saçlarımıza. Saçtan yapılan bayrak, İran’da Türkiye’de ve tüm dünyadaki kadınları n özgürlük mücadelesinin bayrağı olacak” dedi. Eylemde Fidan Ataselim ve platformun üyeleri, saçtan yapılmış bir bayrağı direğe asarak Amini’nin ölümünü protesto etti.

Türkiye’deki İranlılar da İran konsolosluğu önünde protesto eylemi yaptı. Eylemde, İran’da protestolar sırasında yaşamını yitiren yurttaşların fotoğrafları yer aldı.