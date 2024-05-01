Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı

Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:37

Güncelleme: 01.05.2024 - 18:37

Ankara’yı dün sağanak yağış vurdu. Metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü. Sağanak yağış, Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Sincan ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Belediye ekipleri teyakkuz halindeydi. ABB ekipleri, bin 444 araç ve 2 bin 441 personel ile yurttaşların yanında oldu. Afette bazı bölgelerde su seviyesi 1 metreyi aştı.



METRO ÇALIŞAMADI

Ankara Metrosu, yoğun yağış nedeniyle Akköprü-Koru arasındaki duraklarda seferler tedbir amacıyla durduruldu. Söz konusu güzergahta belediye, otobüslerle ücretsiz ring seferleri düzenledi. Kenti 23 yıl yöneten Eski ABB Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden kalan altyapı vurdu. Gökçek döneminde yapılan ve mazgalı bulunmayan altgeçitler yurttaşı perişan etti. Araçlar göle dönen altgeçitlerde mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı, ev ve işyerinde biriken sular tahliye edildi.

'NE YAPSANIZ BOŞ'

Başkentte yaşanan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan tabloyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan açıklamalara CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir tepki gösterdi. Emir, “Ankara’nın altyapı sorunlarının çözümü için talep edilen kredilere Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yıllarca ret oyu verenler, şimdi felaket boyutundaki yağışların ardından Mansur Yavaş’ı suçluyor. Ne yapsanız boş. Şimdi daha güçlü bir Meclisle 5 yıl boyunca Ankara çok daha iyi hizmetlere kavuşacak, engelleyemeyeceksiniz” paylaşımında bulundu.

‘YAVAŞ’I DİNLEMEDİLER’

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Emir, Yavaş’ın göreve geldiğinden bu yana Ankara’daki altyapı sorununu çözmeye çalıştığını belirtti. Yavaş’ın 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan belediye meclisi toplantısında “Bunlar Ankara’da acil yapılması gereken su ve altyapı projeleri. Acil diyorum. Daha önceki yıllarda helikopterlere, dinozorlara, Ankapark’a para verilirken bunlar yapılmamış. Devlet Su İşleri’nin taşkın riski yüksek 16 yerde önleyici tedbir alınması için ABB’ye ‘2021 yılına kadar bunu yapın. Yoksa burada büyük afet olur, sel olur, insanlar ölür’ yazısı var” dediğini anımsatan Emir, Yavaş’ın meclis üyelerini daha önce uyardığını söyledi.

‘ISRARLA RED OYU KULLANDILAR’

AKP ve MHP’li üyelerin ilk başta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kredi talebine ‘evet’ oyu verdiğini, daha sonra teklif Belediye Meclisi’ne geldiğinde ‘reddettiklerini’ vurgulayan Emir, Yavaş’ın kararı veto etmesine karşın söz konusu üyelerin ısrarla kredi talebini reddettiklerini aktardı. Bu kapsamda Emir, “O gün kredi taleplerine karşı ret oyu kullananlar, halkın menfaatine değil de kendi siyasi menfaatlerine göre hareket edenlerin bugün yaşananlar ve ortaya çıkan manzara karşısında söz söyleme hakları yoktur. Üstelik yağışlar gerçekten felaket boyutundayken, kendi kabahatlerini örtmeye çalışıp, buradan siyasi bir rant devşirme çabası da yurttaşlarımız tarafından net bir şekilde görülmektedir” dedi. Borçlanma talebinin reddedilmesinin Yavaş tarafından idare mahkemesine götürüldüğünü de belirten Emir, meclis kararlarının mahkeme tarafından iptal edildiğini ekledi. Emir, “Meclis daha sonra ASKİ’nin borçlanmasına evet oyu vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca Ankara’daki derelerin üzerinin kapatılması ve betonlaşmanın yaşandığı kentte, ani su baskınlarına karşı 25 yıl altyapı yatırımlarının ihmal edildiği bir gerçektir. ABB, bu 25 yıllık ihmalin giderilmesi için 2 kat fazla altyapı yatırımı yapmıştır ve bu yatırımlarını yapmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

DALGIÇLAR BİLE KURTARMALARA KATILMIŞTI

ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, kentin altyapı sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Neslihanoğlu bu sorunların 25 yıldır ihmal edilen altyapıların sorunları olduğunu belirtti. Altgeçitlerde araçların kaldığını ve dalgıçların devreye girdiğini söyleyen Neslihanoğlu, “Bunlar Melih Gökçek döneminde yapılan altgeçitler. Bunlar yapılırken suların tahliyesinin nasıl yapılacağı, şiddetli yağışlar olduğunda ne gibi önlemler alınacağıyla ilgili hiçbir altyapı hazırlanmamış. İlk yapıldığı zaman da suyla doluyordu, şimdi de doluyor” dedi.

‘FANTASTİK PROJELERE YATIRIM YAPTILAR’

Neslihanoğlu, Ankapark’ın maliyetinin 801 milyon dolar (26 milyar 5 milyon 906 bin 800 lira) olduğunu da anımsatarak “Bu parayla Ankara’nın neredeyse tamamının altyapısını yapardı. Bunlar yerine fantastik projelere yatırım yaptılar. Şimdi de ABB’yi suçluyorlar. Bunların hepsi Melih Gökçek döneminde yapılan altyapı yatırımları. Bunların hepsi ondan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.