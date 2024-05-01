Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmadığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:24
Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde olumsuzluğa neden olan yağış nedeniyle alt geçitler çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı birçok ev ve işyerinin zemin katını da su bastı. 

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

 


Ankara haberleri şiddetli yağış haberleri

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