Ankara’da mezar başında ‘bakmadın’ kavgası

Ankara’da Çimşit mezarlığında cenaze yakınları arasında ölen kişiyle ilgili olarak 'bakmadın' kavgası yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 15:48
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Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Çimşit mezarlığında meydana geldi.

İddialara göre, cenaze yakınları hayatını kaybeden kadını gömdüğü esnada birbirine girdi. İddiaya göre kavganın nedeni, ölen kişiyle henüz sağ olduğu dönemde ilgilenilmemesiydi.   

Mezar başında başlayan kavga büyüyerek mezarlığın dışında devam etti.


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