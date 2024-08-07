Ankara’da mezar başında ‘bakmadın’ kavgası
Ankara’da Çimşit mezarlığında cenaze yakınları arasında ölen kişiyle ilgili olarak 'bakmadın' kavgası yaşandı.
Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Çimşit mezarlığında meydana geldi.
İddialara göre, cenaze yakınları hayatını kaybeden kadını gömdüğü esnada birbirine girdi. İddiaya göre kavganın nedeni, ölen kişiyle henüz sağ olduğu dönemde ilgilenilmemesiydi.
Mezar başında başlayan kavga büyüyerek mezarlığın dışında devam etti.
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