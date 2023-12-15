Ankara’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Ankara’da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 18:19
Ankara’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde Hasanoğlan mevkisinde, 06 HO 1249 plakalı yolcu midibüs ile 06 DJC 791 otomobil çapıştı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elmadağ Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


kaza Ankara

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