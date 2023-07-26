Ankara’da minibüs demir parmaklıklara çarptı: Çok sayıda yaralı!
Ankara'da freni boşalan dolmuş, bir siteyi çevreleyen demir parmaklıklara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde A.K. yönetimindeki 06 J 0280 plakalı dolmuş iddiaya göre, frenin boşalması üzerine bir sitenin demir parmaklıklarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan dolmuş şoförü A.K. ve 5 kişiyi hastaneye sevk etti.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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