Ankara'da MİT koordinasyonunda 'dev casus' takası: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:46

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:13

Türkiye, Ankara’da 7 ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 esirin karşılıklı değişimini içeren bir takas operasyonuna imza attı.

MİT’in koordinasyonunda yapılan operasyonla 7 uçakla aynı anda Ankara’ya inen 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya; 13 rehinenin Almanya’ya; 3 rehinenin de ABD’ye nakli sağlandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün yaptığı açıklamada, Ankara'da MİT koordinasyonunda 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tutuklu casus takasının gerçekleştiğini belirtti. Çelik, bu sonucun Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Konuya dair İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor. Türkiye, farklı ülkelerle farklı şekil ve düzlemlerde ilişkiler geliştirebilen diplomatik bir ağır siklet gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz bu diplomatik kapasitesini farklı aktörlerle etkili iş birliği yoluyla barış ve istikrarın hizmetinde kullanmaktadır" dedi.

'BÖLGEDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖRNEK'

Türkiye'nin dün 7 farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayıp son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdiğini vurgulayan Altun, "Türkiye'nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir. Türk istihbaratı, küresel anlamda rekabet ve hasımlık ilişkisi içinde olan güçlerin iletişimini gerektiren bu tarihi operasyon için diyalog ve ara buluculuk kanalları kurdu. Ülkemiz farklı taraflarla muhatap olan güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır ve tüm tarafların katılımını ve ara buluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.