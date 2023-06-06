Ankara'da mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:18

Güncelleme: 06.06.2023 - 13:33

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yangının boyutu yoldan geçen yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.