Ankara'da mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Kahramankazan ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:18
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yangının boyutu yoldan geçen yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


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