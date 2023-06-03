Mersin'de mobilya atölyesinde yangın paniği!
Mersin'in Silifke ilçesinde mobilya atölyesinde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Mersin'in Silifke ilçesi Sanayi Sitesi içindeki mobilya atölyesinde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken alevlerin ağaçlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü. Yangının yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahaleyle kontrol altına alındığı kaydedildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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