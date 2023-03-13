Ankara'da Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu.
Ankara'da Mogan Gölü çevresinde sabah saatlerinde devriye görevi yapan güvenlik güçleri, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı.
Kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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