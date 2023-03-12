Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakâr kadınlara seslendi: Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler
Son dakika gelişmesi.... CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'muhafazakâr genç kadınlara' seslenerek, "Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 12, 2023
AKP yöneticileri bu hafta Yeniden Refah Partisi ile görüşürken, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) ise seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamıştı.
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