Ankara’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 22:01
Ankara’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Ankara Caddesi Cumhuriyet Meydanı’nda seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavileri için Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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