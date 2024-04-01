Konya’da feci kaza... Pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan pikabın boş araziye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:22
Konya’da feci kaza... Pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı
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Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Akçayazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö.‘nün kullandığı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi.

Kazada, araç sürücüsü İbrahim Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. ve Melek Ö. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan Mustafa Ö. Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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