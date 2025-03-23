Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:08

Güncelleme: 23.03.2025 - 15:08

Ankara'da kapatılan metro durakları 22 Mart 2025 Valilik kararı ile paylaşıldı. Peki, Ankara'da ODTÜ ve Söğütözü metro durakları açık mı? Ankara metro hangi duraklar kapalı?

ANKARA'DA METROLAR KAPATILDI MI?

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, ayrıca bu saatten itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti yapılmayacak.

ANKARA'DA HANGİ METRO DURAKLARI KAPALI?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 22.03.2025 tarihinde;

Saat 19.00’dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak,

Saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek,

Saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır.