Ankara'da öğretmenlere sert polis müdahalesine sendikadan tepki

30 Ağustos 2022 Salı, 17:59

Özel sektör öğretmenleri taban maaş uygulaması, asgari ücretin altına düşen ücretlere karşı Ankara’da yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti. 9 kişi gözaltına alınırken, iki kişi serbest bırakıldı.

Sendika Başkanı Edebali, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün memleketin dört bir tarafından Ankara’ya gelen özel kurumlarda çalışan öğretmenlerle birlikte yaşadığımız sorunları ifade etmek, haklarımızı talep etmek için toplandık. Etkinliğin başladığı andan itibaren emniyet güçleriyle bir müzakere süreci yürüdü. Taleplerimiz arasında tabi ki 2014 yılında elimizden alınan taban maaş uygulaması da vardı. Bu taban maaş uygulaması özel öğretim kurumlarında çalışan on binlerce öğretmeni asgari ücret koşullarında çalışmasına da bir tepki aynı zamanda da bir çözüm isteğiydi. Bunun için önümüze koyduğumuz bir çalışma da Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapmaktı. Niye 30 Ağustos’u tercih bettik? Zorunluluktan. Çünkü özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri haftanın 7 günü çalışabiliyor. Bir araya gelmemiz zor. Ancak resmi tatillerde bir araya gelebiliyoruz.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞIRLARI OYNUYOR"

Emniyet güçleri böyle bir eyleme izin verilmeyeceğini ve bugünün 30 Ağustos’tan kaynaklı kutlamalar olacağını ifade etti. Biz de arkadaşlarımızla değerlendirdik. Başkaları bizi başka yere çekmemesi için, 30 Ağustos etkinliğini bozmak istiyormuşuz gibi görünmemek için sessiz slogansız bir şekilde TMMOB Etkinlik Salonu’nda Madenciler Anıtı’na doğru gidip açıklama yapmak istediğimizi dile getirdik, onlar da bunu kabul etmediler. Taleplerimizi dile getirebileceğimiz hiçbir şansı bize sunmadılar üslupları gayet sertti. Bununla ilgili müdahale edeceklerini söylediler.

Bizim sorunlarımızı, sesimizi duyurmak için çok çabalıyoruz ama gelin görün ki Milli Eğitim Bakanlığı sağırları oynuyor. Bu kadar eğitim emekçisinin şu koşullarda açlık sınırının 6 bin 800 lira olduğu yoksulluk sınırının 22 binler olduğu koşullarda açlık sınırın altında asgari ücretle çalıştırılması bir suç. Biz taban maaş talebimizin geri getirilmesi konusunda ısrarcıyız. Bugünkü yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Toplamda 9 arkadaşımız gözaltına alındı.”