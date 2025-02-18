Ankara'da okullar tatil mi? 19 Şubat yarın Ankara'da okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yayımlanan rapora göre Ankara hava durumu 19 Şubat yarın kar yağışı gösteriyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 19 Şubat yarın Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara Valiliği duyuru sayfası yakından takip ediliyor. 19 Şubat 2025 Çarşamba günü Ankara'da kar yağışı etkili olacak. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 19 Şubat yarın Ankara'da okullar tatil mi?
ANKARA'DA 19 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da 19 Şubat yarın okulların tatil olduğuna yönelik duyuru paylaşılmadı. Konuya ilişkin gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.
ANKARA VALİLİĞİ UYARDI
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara genelinde soğuk havanın 18 Şubat Salı gününden itibaren 1 hafta boyunca etkili olacağı, yağışların Ankara çevrelerinde Salı günü karla karışık yağmur, Çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Ankara’da Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen düşük hava sıcaklıklarının -8 °C ye kadar düşmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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